Legge Bilancio: Regioni, bene dialogo con governo, ma necessario affrontare alcune criticità (2)

- "Insomma - ha spiegato Caparini - segnali inequivocabili di quanto sia produttivo il dialogo costante fra lo Stato e le Regioni che ci spingono a proseguire il confronto per riqualificare la spesa corrente a favore degli investimenti, a sostenere i servizi che fanno riferimento ai livelli essenziali di assistenza e a rispettare gli equilibri di bilancio". "Nell’area delle criticità - ha proseguito - è importante capire se l’incremento del Fondo sanitario di due miliardi per il 2022 sia capiente rispetto alle spese già indicate e se consentirà di mantenere gli equilibri dei sistemi sanitari regionali in relazione alla chiusura dell’esercizio 2021, all’andamento della pandemia nel 2022 e ai costi del rinnovo del contratto". "Le Regioni stanno infatti registrando uno scostamento sulla spesa sanitaria a causa del protrarsi dell’emergenza da Covid-19 anche nell’anno 2021, come abbiamo già evidenziato nel recente incontro con i capigruppo di Senato e Camera, rimarcando l’urgenza di una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse emergenziali e la necessità di un finanziamento eccezionale per l’anno 2021 per garantire gli equilibri del Sistema sanitario nazionale", ha spiegato. Sempre rispetto all’esercizio finanziario 2021 "sono da sottolineare due aspetti: il fatto che il fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni non copre le minori entrate registrate nel corso dell’anno, e l’esigenza di garantire anche nel 2021, come avvenuto per l’esercizio 2020 alla compensazione dei ricavi tariffari per le aziende di trasporto pubblico locale", ha chiarito Caparini. (segue) (Com)