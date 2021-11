Legge Bilancio: Regioni, bene dialogo con governo, ma necessario affrontare alcune criticità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre poi una maggiore sinergia fra Stato, Regioni ed Enti territoriali, per un uso razionale e senza sovrapposizione di progetti delle risorse del Pnrr, partendo dall’idea di considerare le Regioni come hub di investimento”. Fra gli esempi fatti dall’assessore Caparini il tema degli investimenti per la qualità dell’aria che avrebbe bisogno di un adeguato finanziamento all’interno del Pnrr e il tema degli investimenti per i grandi eventi (da Expo Roma al Giubileo, dal Gran premio d'Italia al rafforzamento delle Olimpiadi e Paraolimpiadi di Milano-Cortina 2026). Nell’area della criticità - prosegue la nota - si pongono anche l’esigenza di un cofinanziamento annuale alla spesa rispetto agli stanziamenti per gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, emoderivati o vaccinazioni, il Fondo per l’assistenza per gli alunni con disabilità fisiche e sensoriali che deve essere continuativo ed adeguato, e il fondo anticipazioni liquidità per consentire la rinegoziazione dei debiti. “Bisogna poi - ha aggiunto Caparini - riattivare urgentemente il tavolo per l’attuazione del federalismo fiscale per arrivare entro il 31 luglio 2022 alla fiscalizzazione dei trasferimenti e per attribuire alle Regioni una quota del gettito derivante dalla lotta all’evasione fiscale”. (segue) (Com)