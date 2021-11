Legge Bilancio: Regioni, bene dialogo con governo, ma necessario affrontare alcune criticità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assessore Caparini si è soffermato in più passaggi sulla centralità della interlocuzione fra lo Stato e il sistema della Regioni che spinge a un riconoscimento istituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome secondo quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 117 della Costituzione. L’ultimo tema trattato nel corso dell’audizione è quello relativo all’attuazione del Pnrr. “Occorre una interlocuzione maggiore fra governo e Regioni, un dialogo che con alcuni ministeri ha funzionato bene e che con altri è mancato del tutto o ha funzionato male”, ha aggiunto. Sull’argomento - conclude la nota - si è soffermato infine anche il vicepresidente della Regione siciliana e coordinatore della commissione Affari europei della Conferenza delle Regioni, Gaetano Armao, che ha ribadito la necessità di una governance condivisa fra governo e Regioni, l’urgenza di semplificazioni procedurali per la concretizzazione di interventi previsti, la necessità di usare il fondo di sviluppo e coesione (Fsc) per il cofinanziamento regionale dei Fondi Sie, l’attivazione di meccanismi di gestione finanziaria semplificata e ha infine richiamato anche l’esigenza di interventi finanziari per zone franche montane e comuni siciliani. (Com)