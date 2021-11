Campania: Aquino (Noi Campani), valutiamo intesa csx dopo confronto con De Luca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aquino ha aggiunto: "Per quanto concerne il rinnovo del consiglio provinciale e l'elezione del presidente, siamo pronti a confrontarci, in primis, sul programma e la gestione del Pnrr, unitamente alla volontà di avviare un ampio dibattito sulla gestione dei rifiuti e sull'assistenza tecnica inerente ai comuni. È evidente che 'Noi Campani', essendo una forza in crescita, rappresentativa di diverse comunità ed amministratori a cui dobbiamo indicare percorsi certi e possibili di buon governo, nel segno della condivisione, non possiamo propinare scelte irrilevanti in termini di rappresentanza per la nostra forza politica". Infine ha concluso: "Pertanto, nella giornata di domani, a margine di un incontro con i riferimenti del governo regionale dai quali ci attendiamo piene rassicurazioni che, purtroppo, non sono giunte fin qui dal livello di interlocuzione partitica, valuteremo il sostegno al candidato presidente del Pd". (Ren)