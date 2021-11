Energia: Arrigoni (Lega), si ferma la nostra industria, serve deciso impegno del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come la Lega "sottolinea da tempo, il carattere strutturale del caro energia sta portando sempre più imprese italiane a rallentare o addirittura a fermare la produzione. Dopo la chiusura delle fornaci a Murano, è di oggi la notizia che in Sardegna la Portovesme, l’unico produttore primario di zinco e piombo in Italia, fermerà le sue linee di produzione, con un impatto su 400 dipendenti diretti e altri dell’indotto, fino a quando non ci sarà un cambiamento significativo nei prezzi del mercato dell’energia. È evidente che tutto questo avrà fortissime ripercussioni a livello sociale e occupazionale”. A comunicarlo è il Senatore Paolo Arrigoni, responsabile del dipartimento Energia della Lega. “I due miliardi stanziati in legge di Bilancio, ancorché importanti, sono decisamente insufficienti per contenere il caro energia nel primo trimestre 2022, perché purtroppo i prezzi del gas e dell’energia elettrica si stanno mantenendo a livelli altissimi”, continua Arrigoni. “Per far fronte a questa situazione drammatica serve uno sforzo molto maggiore da parte del governo”.(Com)