Napoli: da venerdì al via Pharmaexpo, fiera del settore farmaceutico

- "Un appuntamento importante che ritorna dopo due anni in un momento in cui la farmacia ha mostrato il suo indispensabile ruolo nella sanità di prossimità e in questo contesto le è stato riconosciuto un nuovo ruolo di prevenzione a partire dalla possibilità di effettuare tamponi e poi le vaccinazioni, un atto professionale che era del medico e oggi appartiene anche a noi farmacisti. Sarà un'occasione per ripercorrere il lavoro straordinario svolto in questi mesi dai farmacisti di comunità e pubblici". Così Vincenzo Santagada, presidente dell'Ordine dei farmacisti di Napoli e assessore comunale alla Salute, ha introdotto l'appuntamento con la tredicesima edizione di Pharmexpo, la fiera B2b del settore farmaceutico, l'unica manifestazione del Centro-Sud Italia dedicata al settore , in programma a Napoli (venerdì e sabato 10-18:30, domenica 9:30-15) nei padiglioni 5 e 6 della Mostra d'Oltremare (viale Kennedy, 52), Napoli. (ren)