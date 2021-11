Olimpiadi: Mims, costituita la società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.” è stata costituita oggi presso il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Alla sottoscrizione davanti al notaio dell’atto istitutivo - riferisce una nota - erano presenti in qualità di azionisti il ministro Enrico Giovannini, Filippo Giansante in rappresentanza del ministero dell’Economia e delle Finanze, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e il vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Daniel Alfreider. “E’ un giorno importante”, commenta Giovannini. “La nascita della società consentirà di passare alla fase operativa per la realizzazione delle opere. Ma per colmare il ritardo accumulato negli anni scorsi dovremo accelerare numerosi passaggi e dovrà prevalere un forte spirito di squadra. La nomina di un commissario accelererà l’iter progettuale e realizzativo delle opere fin qui finanziate, ma abbiamo inserito nel disegno di legge di bilancio ulteriori risorse per consentire all’Italia di rispettare pienamente gli impegni assunti nei confronti del Comitato Olimpico Internazionale”. (segue) (Com)