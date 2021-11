Olimpiadi: Mims, costituita la società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Per chi, come Nova, racconta il battito del nostro Paese, guardarsi indietro non è possibile, il mio augurio è che possiate continuare a raccontare l’attualità" Valentina Vezzali

Sottosegretario di Stato allo Sport

24 luglio 2021

- Per il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, “la costituzione della Società, incaricata di realizzare più della metà degli interventi infrastrutturali collegati ai giochi invernali, segna finalmente l’ingresso nella fase operativa del progetto olimpico. Una partita che, nel suo complesso, vale più di 10 miliardi di opere e avrà ricadute rilevanti sull’occupazione e sul Pil. Senza considerare che le Olimpiadi saranno in grado di generare da sole circa 20mila posti di lavoro e quasi 2 miliardi di fatturato”. “Sin dall’inizio del mio mandato ho lavorato per rendere operativa questa struttura e recuperare il tempo perduto”, ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Valentina Vezzali. “Sono fiduciosa perché conosco le qualità di coloro i quali saranno al vertice di questa società, ma soprattutto – ha aggiunto - perché anche oggi abbiamo registrato grande sintonia tra tutti gli attori protagonisti. Questo ‘spirito di squadra’, che rese vincente la candidatura italiana agli occhi del Cio, permetterà al nostro Paese di farsi trovare pronto all’appuntamento olimpico e paralimpico del 2026”. (Com)