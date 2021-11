Campania: Muscarà (M5s), per rogo Airola (Bn) in fumo sostanze letali come amianto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale Muscarà ha proseguito: "E che pur consapevoli di quanto elevato fosse il rischio per la salute e per la vita stessa dei nostri cittadini, non si sono presi neppure la briga di attivarsi, utilizzando strumentazioni in uso ad altri enti, come ad esempio le Università, per definire uno stato di emergenza e adottare le dovute contromisure. In queste ore ho chiesto un'audizione urgente in Commissione Ambiente con i dirigenti dell'Arpac". Dunque Muscarà ha concluso: "Un ente che ci costa ben 60 milioni l'anno che dovrebbe sovrintendere a una funzione fondamentale in una terra devastata da decenni di sversamenti illeciti e di roghi di rifiuti pericolosi, dove in meno di due anni sono stati registrati ben sei incendi di materiale plastico, non può non dotarsi delle necessarie apparecchiature per un completo monitoraggio dell'aria". (Ren)