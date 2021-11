Torino: l’assessore agli Eventi a “Nova”, su organizzazione Atp si discute con Fit ma bisogna tenere conto contesto Covid - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’organizzazione dell’evento è in capo alla Federazione Italiana Tennis (Fit). C’è grande disponibilità da parte loro a discutere su dove si può migliorare, ma bisogna tenere conto che questa edizione nasce in un contesto particolarmente complicato, con il Covid ancora a dettare l’agenda. Lo ha affermato l’assessore agli Eventi e allo Sport Domenico Carretta ad “Agenzia Nova” a margine del Consiglio comunale di oggi dove si è anche parlato delle difficoltà nate con il taglio dei posti a sedere per l’evento e la gestione delle code definita “inadeguata” dalle opposizioni in Sala Rossa. “Tutto ciò che potrà derivare dalla Città sarà in senso migliorativo - ha continuato Carretta -, crescendo con Atp e trovando le soluzioni ai singoli problemi per una manifestazione importante e davvero coinvolgente”, ha concluso. (Rpi)