Piemonte: No Tav, evase i domiciliari, Nicoletta Dosio condannata

- Evase dagli arresti domiciliari e per questo il Tribunale di Torino oggi ha deciso di condannare ad un anno e un mese di carcere la 75enne pasionaria No Tav Nicoletta Dosio. I fatti risalgono tra novembre e dicembre 2016 quando la donna, non rispettando le misure cautelari, decise per protesta di partecipare a numerose iniziative ed eventi pubblici in diverse località del Piemonte e del resto d'Italia. La decisione ha scatenato le proteste dei No Tav, ma anche di alcuni rappresentanti politici. (Rpi)