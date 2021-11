Vaccini: in Piemonte oggi 12 mila 679 terze dosi, prima regione italiana per somministrazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Invitiamo tutti i cittadini che possono già farlo, a completare anche la terza dose per mettere in sicurezza loro stessi, le persone che amano e la nostra intera comunità”, hanno concluso Cirio e Icardi. Oggi la Regione ha fatto complessivamente 16 mila 734 vaccini. E nel conto delle terze dosi si sono aggiunti anche i 40-59enni che da oggi possono richiedere, se hanno superato i sei mesi dall'ultima somministrazione, di vaccinarsi con la dose aggiuntiva. La Regione fino ad ora ha utilizzato il 95,5 per cento delle dosi disponibili. (Rpi)