Sardegna: Gdf Cagliari, smantellata organizzazione nigeriana dedita a reciclaggio, immigrazione clandestina, prostituzione e riduzione in schiavitù (2)

- Onerosi debiti che, nel concreto, le vittime avrebbero dovuto saldare per ottenere in cambio la libertà ed evitare conseguenze lesive per loro stesse e i propri familiari in Nigeria. Le ragazze, infatti, una volta reclutate e introdotte in Italia, venivano vessate, sottomesse e poste in uno stato di vulnerabilità psicologica, determinato anche dalla celebrazione di macabri riti "voodoo" posti a garanzia del debito contratto. Le indagini conseguentemente avviate dalle Fiamme Gialle hanno permesso di individuare una struttura reticolare suddivisa su tre gruppi criminali radicati, rispettivamente, in Sardegna (nel cagliaritano), in Piemonte (nel torinese), in Emilia Romagna (nel ravennate), ma con operatività estesa in altre aree italiane e transnazionale (in Nigeria, Libia e Germania), dediti alla commissione dei reati innanzi indicati, ma anche di identificare le vittime, 50 donne nigeriane, reclutate e condotte da propri connazionali dalla Nigeria. 41 le ragazze destinate alla prostituzione, mentre 9 quelle costrette all'accattonaggio in aree cittadine dove gli indagati avevano ubicato "postazioni di lavoro" sottoposte alla loro influenza e gestite da persone dediti allo sfruttamento delle connazionali e addetti al controllo sul regolare svolgimento delle attività da parte delle vittime e alla riscossione del pagamento coattivo di un canone mensile di 150 euro per l'affitto di queste "postazioni". In parallelo, le investigazioni sono state indirizzate all'individuazione delle modalità di riciclaggio dei proventi delle predette attività delittuose, prevalentemente destinati ad investimenti immobiliari da realizzare in Nigeria, attuate mediante l'utilizzo di corrieri "portavaligie", l'effettuazione di ricariche su carte prepagate, ovvero attraverso canali di money-transfer. (segue) (Rsc)