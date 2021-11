Sardegna: Gdf Cagliari, smantellata organizzazione nigeriana dedita a reciclaggio, immigrazione clandestina, prostituzione e riduzione in schiavitù (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rilevante è risultata la capillarità ed estensione del sistema "hawala" utilizzato dagli indagati per il trasferimento informale di denaro o valori all'estero. Si tratta di un sistema, di cui solitamente si avvalgono i migranti per inviare i propri risparmi alle famiglie d'origine, in quanto permette agli stessi di superare le barriere burocratiche dei sistemi convenzionali e, soprattutto, permette di inviare fondi in zone isolate in cui non sono presenti istituzioni finanziarie. Un sistema illegale nella maggior parte dei paesi occidentali, in quanto utilizzato dalla criminalità e dai gruppi terroristici per finanziarie le proprie attività delittuose o per occultarne i proventi facendo leva sull'anonimato e sulla non tracciabilità. Gli elementi così raccolti – arricchiti con indagini finanziarie e la valorizzazione di 63 segnalazioni di operazioni sospette – hanno così dimostrato l'esistenza di una associazione per delinquere al riciclaggio di denaro provento di attività illecite e all'esercizio non autorizzato dell'attività di prestazione di servizi di pagamento mediante il trasferimento di denaro fra diversi Stati. Dalle indagini, infatti è emerso che gli indagati hanno interagito tra loro operando tramite 11 distinte "squadre" di corrieri, costituite da un'estesissima rete di collaboratori scelti per affidabilità ed efficienza, operanti in Sardegna, Piemonte, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, 9 dei quali dimoranti in territorio estero (Libia, Nigeria e Germania), aventi il compito di trasferire i fondi illeciti diversificando sia le modalità di occultamento del denaro (in pacchi pasta, nei manici telescopici dei bagagli), sia i corrieri incaricati, sia ancora gli scali di partenza onde eludere i controlli e diminuire i rischi di sequestri e sanzioni. (segue) (Rsc)