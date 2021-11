Lavoro: Occhiuto, bene contro povertà, ma Rdc non è misura per creare nuovi posti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Nel programma elettorale di Forza Italia "il presidente Berlusconi aveva inserito una misura simile al reddito di cittadinanza, si chiamava reddito di dignità. Forza Italia discende dal pensiero liberale di Friedman che voleva l'imposta negativa sul reddito, che è un po' un reddito di cittadinanza". Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo a "24 Mattino", su Radio 24. "Il punto è che è sbagliato pensare al reddito di cittadinanza come ad una misura di politica attiva del lavoro. E' una misura di contrasto alla povertà, ma non c'entra niente con la creazione di nuovi posti di lavoro. Io vorrei che i poveri della mia Regione fossero aiutati attraverso l'imposta negativa sul reddito, con un reddito minimo comunque garantito, ma vorrei anche evitare che albergatori o ristoratori non trovassero dipendenti perché c'è chi preferisce ricevere il reddito di cittadinanza ad un'occupazione. Bisogna correggere le storture senza cancellare una misura di contrasto alla povertà che, soprattutto durante l'emergenza Covid, ha aiutato molte famiglie ad andare avanti", ha spiegato.(Rin)