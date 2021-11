Piemonte: l'industria manifatturiera nella zona Nord recupera terreno, ma con meno vigore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo semestre del 2021 ha visto un recupero eterogeneo delle attività industriali rispetto ai livelli pre-Covid. Il comparto tessile e dell'abbigliamento ha fatto più fatica rispetto agli altri settori. Ma nel terzo trimestre la dinamica complessiva si è parzialmente indebolita a causa della mancanza delle materie prime e di conseguenza delle difficoltà di approvvigionamento, a cui si uniscono i rincari nei trasporti. È questa la fotografia scattata dalla Camera di commercio Monte Rosa Laghi sull'industria manifatturiera nell'alto Piemonte. Da un lato, la Camera sottolinea l'ottima performance di Novara, con un dato del +12,1 per cento sul fronte della produzione, il migliore a livello piemontese. Un dato che si ritrova in larga parte anche a Biella, che regista un +11,7 per cento nella produzione industriale, classificandosi al secondo posto a livello regionale. (segue) (Rpi)