Violenza donne: Decaro (Anci), lettera ai sindaci per un impegno sul tema

- Il presidente dell'Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), Antonio Decaro, ha diffuso una lettera ai sindaci di tutta Italia per richiamare la loro attenzione in vista della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, prevista per il 25 novembre. Accogliendo l'invito dell'Onu, scrive Decaro, "l'Anci si è posta l’obiettivo, da diversi anni, di promuovere a livello comunale esperienze e iniziative finalizzate al contrasto di ogni fenomeno di violenza di genere e a favorire un profondo cambiamento culturale, senza il quale tale violenza non si potrà arrestare". In tal senso, Decaro richiama l'attenzione sull'elaborazione, da parte di Anci, del "Patto dei Comuni per la parità e contro la violenza di genere", siglato ad oggi da "oltre 140 Comuni", invitando ad aderire tutti coloro che non lo abbiano già fatto. In vista poi del 25 novembre, il presidente Anci sollecita gli enti locali a dare comunicazione di eventi e iniziative promosse, che possono così trovare maggiore spazio e visibilità. Si tratta di un impegno, conclude Decaro, che "non potrà che aumentare nei prossimi anni, in considerazione della forte spinta propulsiva rappresentata dal Pnrr, che ha riconosciuto le pari opportunità di genere, generazionali e territoriali come priorità trasversali alle sei missioni di cui si compone". (Rin)