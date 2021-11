Torino: l’assessore agli Eventi a “Nova”, associazioni, sport di base e realtà museali per coinvolgere Città in evento Atp - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più che attrattivi vogliamo essere più coinvolgenti. Vogliamo studiare e utilizzare tutte le risorse che Torino dispone: le associazioni, gli sport di base e le realtà musicali. Per far diventare le Atp un evento non per pochi ma anche per chi non è appassionato dal tennis. Lo ha affermato ad “Agenzia Nova” l’assessore agli Eventi e allo Sport Domenico Carretta a margine del Consiglio comunale di oggi dove si è anche discusso del mancato coinvolgimento della Città nell’evento delle Atp Finals. “Ci muoveremo con entusiasmo e orgoglio per far rivivere quel senso di partecipazione che ci aveva interessati durante il periodo olimpico”, ha concluso Carretta. (Rpi)