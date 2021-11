Istat: in Campania nel 2020 decremento incidenti stradali (- 29 per cento) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto all’anno precedente i sinistri diminuiscono su tutte le categorie di strada, ma la diminuzione maggiore si verifica sulle autostrade (-38,1 per cento), seguite dalle altre strade (-32,8 per cento) e dalle strade urbane (-27,8 per cento). Gli incidenti più gravi avvengono sulle strade extraurbane (4,8 decessi ogni 100 incidenti) e sulle autostrade (3,5 decessi ogni 100 incidenti). Sulle strade urbane il 24,3 per cento dei sinistri stradali si verifica nei pressi di un incrocio mentre sulle strade extraurbane tale percentuale scende al 6,4 per cento. In ambito urbano gli incidenti che avvengono lungo un rettilineo rappresentano il 54,7 per cento del totale, seguono quelli che si verificano nei pressi di una intersezione (8,6 per cento), di una curva (7,7 per cento) e di una rotatoria (3,1 per cento). Lungo le strade extraurbane il 58,0 per cento degli incidenti si verifica lungo un rettilineo, il 26,6 per cento in curva e il 4,6 per cento nei pressi di un’intersezione. (ren)