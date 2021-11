Covid: in Piemonte aumentano i ricoveri, 12 mila 401 vaccinati con la terza dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i dati presentati oggi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte, i ricoverati nei reparti ordinari superano il tetto di 300. L'aumento di 14 unità in data odierna nei reparti non intensivi porta i pazienti a quota 310. Calano invece di un'unità quelli in terapia intensiva, ora sono 29. I nuovi casi sono 538, pari all'1 per cento dei tamponi eseguiti. I decessi registrati dall'Unità di crisi sono quattro, di cui uno avvenuto oggi. Mentre i guariti sono 263. Sul fronte vaccini oggi sono state inoculate 12 mila 401 dosi, ovvero la larga parte delle 17 mila 560 complessive. Ancora una volta i più vaccinati sono gli appartenenti alle fasce attualmente coperte dalla dose aggiuntiva ovvero gli over 80 e gli estremamente fragili (entrambi sopra le 3 mila e 500 dosi inoculate). Il Piemonte fino ad ora ha utilizzato il 94,9 per cento delle dosi disponibili. (segue) (Rpi)