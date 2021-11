Napoli: sequestrate biciclette contraffatte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli e ufficiali dell'Agenzia delle dogane di Napoli hanno individuato, all'interno del porto, oltre 1900 biciclette con componenti di un noto gruppo industriale contraffatti. In particolare sono stati sottoposti a controllo 8 container provenienti dalla Cina. Le biciclette, secondo le ricostruzioni, sembrerebbe fossero destinate a 2 società campane amministrate e partecipate dalla stessa persona fisica. Sono stati alcuni dettagli dei prodotti esaminati, come il peso e la qualità dei componenti, su cui erano apposte sigle di un noto marchio industriale giapponese ad insospettire i finanzieri e i funzionari Adm. Successivamente le ispezioni, sarebbe stata interpellata la società titolare del marchio che avrebbe confermato la truffa. Si stima che i prodotti sequestrati avrebbero fruttato ricavi per oltre 1 milione di euro. Le biciclette sono state sequestrate e il titolare delle 2 società è stato denunciato per contraffazione dalla procura della Repubblica.(ren)