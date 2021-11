Imprese: Unicredit si aggiudica la medaglia d’oro agli "Efma-Accenture Banking Innovation Awards 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto è il risultato della collaborazione virtuosa tra vari settori della banca quali il business, la comunicazione e la formazione che attraverso l’ideazione e l’implementazione di questo concept digitale ha consentito alle persone di Unicredit di apprendere in modo innovativo e coinvolgente, contribuendo altresì ad accelerare la trasformazione digitale e a raggiungere importanti risultati di business, come l’adozione digital dei dipendenti passate dal 77 al 93 per cento e le transazioni digitali cresciute del 53 per cento. U-City è stata lanciata a marzo 2021 e si è conclusa a luglio dello stesso anno. La partecipazione è stata significativa: in 100 giorni di gioco oltre 2.500 dipendenti hanno generato più di 150.000 sfide e guadagnato oltre 3 miliardi di punti esperienza, 5.000 gadget e vari premi. I risultati ottenuti evidenziano una risposta superiore ai migliori benchmark di settore (10 per cento di dipendenti attivamente coinvolti). U-Cityf a parte del progetto Best4Digital, dedicato ai dipendenti della rete italiana di UniCredit. “Siamo orgogliosi di aver vinto per la prima volta questo prestigioso premio grazie al progetto U-City, il primo learning business game di UniCredit, nato dalla collaborazione di più anime della banca, quali il business, la comunicazione e la formazione che, lavorando di squadra hanno messo a fattor comune competenze, innovazione, visione e determinazione", afferma Ilaria Dalla Riva, head of People & Culture Italy di Unicredit. La trasformazione digitale rappresenta un obiettivo strategico per Unicredit. Sfruttare il potere della digitalizzazione e applicarlo a 360 gradi nelle strategie, nei processi e nei servizi, a supporto delle nostre persone e dei nostri clienti, è per noi imprescindibile”. (Com)