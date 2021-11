Legge Bilancio: domani audizioni Cnel, Banca d'Italia, Corte Conti e UpB

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 23 novembre, le commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, presso le Aule delle rispettive Commissioni, nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera, svolgono le audizioni di rappresentanti del Cnel (ore 9), di rappresentanti della Banca d'Italia (ore 10), di rappresentanti della Corte dei conti (ore 11), e del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro (ore 12). L'appuntamento - rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)