Piemonte: l'industria manifatturiera nella zona Nord recupera terreno, ma con meno vigore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meno entusiasmanti le performance del Verbano Cusio Ossola e di Vercelli che si attestano su valori di crescita più contenuti, rispettivamente il 6,2 e il 5,2 per cento. Un dato che assume un'altra valutazione se lo si mette a confronto con le altre aree piemontesi. Qui il Verbano Cusio Ossola si posiziona al terzo posto sulle performance provinciali, mentre Vercelli è al sesto. L'indagine vede complessivamente coinvolte nel quadrante 724 imprese, per un totale di 26 mila 745 addetti e un fatturato superiore ai 7 miliardi di euro. "I dati del terzo trimestre 2021 attestano che l'industria dei nostri territori si sta muovendo verso una normalizzazione dei livelli produttivi, che risultano in crescita, anche se con ritmi più contenuti rispetto al trimestre precedente, complice la scarsità delle materie prime e l'aumento dei prezzi - ha affermato Fabio Ravanelli, presidente della Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte -. (segue) (Rpi)