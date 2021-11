Molise: Fanelli (M5s), presentata mozione su Piano triennale fabbisogni personale Asrem (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Già nel 2019 il direttore generale Asrem, con l'adozione del Piano Triennale dei fabbisogni, certificava la necessità di colmare la carenza di circa 900 unità di personale, mentre nel 2020 il bilancio dell'Azienda prevedeva l'assunzione di sole 224 figure sanitarie - aggiunge Fanelli -. Il nuovo Piano triennale 2021/2023, approvato dall'Asrem ma non ancora dal commissario stabilisce poi l'assunzione di 672 unità nel 2021, 271 nel 2022 3 57 nel 2023, per un totale di 912 nuovi lavoratori Asrem. Eppure, nonostante la documentazione puntale del bisogno, con delibere Asrem 1156 e 1165 del 2021, per sopperire ai pensionamenti tra il 2018 e il 2020, l'Asrem ha indetto due concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di 45 infermieri a fronte dei 200 previsti entro il 2021 e di soli 5 operatori socio-sanitari in luogo dei 150 necessari, sempre nel 2021". (segue) (Gru)