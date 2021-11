Molise: Fanelli (M5s), presentata mozione su Piano triennale fabbisogni personale Asrem (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente del M5s aggiunge: "In più, senza riserve per le stabilizzazioni degli infermieri che hanno già maturato i requisti e senza possibilità di verticalizzazione per il personale ausiliario in servizio che ha frequentato il corso per operatore socio sanitario. Inoltre, sempre il piano triennale 2021/2023 approvato dall'Asrem, ma non dal commissario, è carente di alcune figure professionali indispensabili, quali gli ausiliari, i coaudiutori amministrativi e dell'infermiere di comunità, previsto dalla Strategia nazionale per le aree interne e dal decreto Rilancio. Ma è assolutamente necessario porre riparo anche al disastro perpetrato dall'Asrem sulle assunzioni del personale nell'emergenza Covid, inquadrato non a tempo determinato, ma a partita Iva, negando di fatto la possibilità di stabilizzazione offerta dalla nuova legge di bilancio dello Stato per gli operatori sanitari che hanno lavorato almeno sei mesi dal 31 gennaio al 30 giugno 2021. Dunque, Toma deve intervenire subito, nella sua doppia veste di presidente e commissario alla Sanità, approvando il nuovo piano triennale, agendo presso il D.G. Asrem per revocare o modificare i bandi di concorso al fine di assumere tutti gli infermieri e gli operatori socio-sanitari necessari - e non solo quelli utili a sopperire ai pensionamenti -, agire di concerto con la nostra delegazione parlamentare per emendare il bilancio dello Stato e permettere l'assunzione del personale a partita Iva, definire un piano per l'implementazione dell'infermiere di comunità previsto anche dalla Snai e procedere alla elaborazione e concertazione del nuovo Pos 2022/2024". (Gru)