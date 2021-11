© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Ztl non andrebbe solo sospesa ma cancellata. Torino non ne ha bisogno, piuttosto ha necessità di pedonalizzazioni più coraggiose. Lo ha affermato il consigliere comunale della Lega Fabrizio Ricca durante la discussione in Sala Rossa sulla sospensione della Ztl. “Fortunatamente il progetto della vecchia Ztl portato avanti dalla vecchia giunta è tramontato e spero non se ne parli più”, ha concluso Ricca. (Rpi)