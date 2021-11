Imprese: Enac a fianco studenti e start up per una nuova mobilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’occasione, il presidente e il direttore hanno annunciato l’avvio della seconda edizione del contest E-TeC focalizzata sullo sviluppo di moderni concetti di servizio mirati a migliorare la qualità della vita dei cittadini e del territorio. Questa edizione si rivolge sia a giovani studenti, laureati, dottorandi, dottori di ricerca, sia a start up innovative già costituite. Mira a favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali e la crescita di quelle già esistenti, promuovendo lo sviluppo e la sostenibilità del nostro Paese, con un approccio al futuro tecnologico, nei settori di interesse dell’ente, già da anni impegnato nella regolazione delle tecnologie emergenti. Il contributo “Best Aam Start Up/gruppo Informale” in palio nella seconda edizione, sarà assegnato ai primi due classificati, per ognuno dei quali l’Enac mette a disposizione un contributo lordo fino a 50 mila euro. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato oltre ai vertici Enac, il gruppo vincitore, i rappresentanti del Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri e della società Leonardo che ha ospitato i gruppi selezionati nella prima edizione per instradarli nel percorso realizzativo dei propri progetti. (Com)