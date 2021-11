Piemonte: qualità dell'aria, 7 milioni per la mobilità sostenibile delle imprese della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scatta oggi il bando per la concessione di contributi a fondo perduto per lo sviluppo sostenibile della mobilità aziendale. La Regione Piemonte ha stanziato risorse per 7 milioni di euro rivolte alle Pmi che abbiano un'unità operativa attiva nella Regione. "Una misura per l’acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni – ha affermato l’assessore all’Ambiente del Piemonte, Matteo Marnati - che si inserisce nel solco delle tante misure messe in campo dalla Regione per il miglioramento della qualità dell’aria, per rientrare nei limiti delle polveri sottili e degli ossidi di azoto. Un problema, quest’ultimo, che va risolto il prima possibile, sia sotto il profilo delle misure sanitarie, sia per le imprese che non saranno più soggette ad eventuali limitazioni". (segue) (Rpi)