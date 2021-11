Sardegna: tirocini alla Corte dei Conti per gli studenti dell'Università di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata firmata nei giorni scorsi una convenzione quadro finalizzata a promuovere l'attivazione di tirocini curriculari a favore di studentesse e studenti frequentanti i corsi di laurea, master, corsi di dottorato di ricerca, e scuole di specializzazione dell'Università di Cagliari. Ad apporre la sigla a Palazzo Belgrano sono stati il Procuratore Regionale della Corte dei Conti Sardegna, presidente Bruno Tridico e il rettore dell'Università di Cagliari, Francesco Mola. L'accordo è espressione dei protocolli di intesa siglati in ambito nazionale tra il ministero dell'Università e della Ricerca e la Corte dei Conti per favorire il miglioramento della qualità dei processi formativi attraverso percorsi multidisciplinari di educazione alla legalità, di diffusione della sensibilità verso le istituzioni pubbliche e di agevolazione nelle scelte professionali degli allievi dell'Università secondo lo schema dell'alternanza scuola – lavoro. Si tratta, quindi, di una occasione di confronto tra giovani, Università e la Procura regionale della Corte dei conti, che consentirà ai tirocinanti, nella comune finalità di sviluppare e far crescere la cultura della legalità, di acquisire gli strumenti fondamentali per riconoscere i fenomeni illeciti e le metodologie che l'ordinamento adotta per affrontarli. (Rsc)