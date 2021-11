Sardegna: Gdf Cagliari, smantellata organizzazione nigeriana dedita a reciclaggio, immigrazione clandestina, prostituzione e riduzione in schiavitù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 122 le persone coinvolte nell'operazione condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari e del Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) che, su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della Procura della Repubblica di Cagliari, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali che ha consentito di smantellare un'organizzazione criminale, costituita da soggetti di nazionalità nigeriana gravemente indiziati di delitti di riciclaggio internazionale di proventi illeciti e di esercizio abusivo di attività di prestazione di servizi di pagamento. Numerose altre le persone implicate nelle indagini, parimenti indiziate di far parte di una estesa rete di persone dedita, a vario titolo e in concorso tra loro, ai reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, contro la libertà individuale e di sfruttamento della prostituzione, con l'aggravante della transnazionalità. Alcune delle 122 persone coinvolte sono ritenute riconducibili all'organizzazione criminale di matrice straniera "Eiye - Supreme Confraternity of Air Lords". Due i filoni investigativi: il primo ha preso piede da una denuncia di una donna introdotta clandestinamente in Italia, che ha svelato l'esistenza di un'estesa rete di persone, operante tra la Nigeria e l'Italia, che ha costretto giovani donne nigeriane, a fronte delle promesse di opportunità lavorative nel nostro Paese, ad assumersi ciascuna debiti, anche di 25,50 mila euro, comprendenti le spese del viaggio verso l'Italia. (segue) (Rsc)