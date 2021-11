Imprese: Unicredit si aggiudica la medaglia d’oro agli "Efma-Accenture Banking Innovation Awards 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- U-City di Unicredit vince l'oro nella categoria Future Workforce all’ottava edizione dei Efma-Accenture Banking Innovation Awards 2021-innovationinbanking.efma.com, in quanto, si legge nella motivazione, si tratta di un'iniziativa di gamification che migliora la conoscenza dei dipendenti di prodotti e servizi digitali, permettendo loro di diventare ambasciatori digitali per i loro clienti. Lo rende noto un comunicato. La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 18 novembre in modo virtuale. Il prestigioso riconoscimento, che individua e premia il meglio dell'innovazione bancaria, ha registrato quest’anno un record di candidature, più di 800, da quasi 300 istituzioni in 73 paesi. I vincitori di ognuna delle otto categorie in gara sono stati selezionati e scelti da una giuria composta da istituzioni finanziarie leader a livello mondiale, in base a tre criteri: originalità; capacità strategica di generare un vantaggio competitivo a lungo termine e un ritorno sugli investimenti; e adattabilità per l'uso in altri mercati e paesi. U-City è il primo online learning business game di Unicredit a sostegno della trasformazione digitale finalizzato a rafforzare le conoscenze dei servizi digitali della banca grazie alla gamification. L’obiettivo del gioco è trasformare una città immaginaria, rendendola una metropoli futuristica dove il rispetto per l'ambiente e l'adozione di nuove tecnologie sono fondamentali per rendere U-City più digitale e sostenibile possibile e vincere di conseguenza la partita. (segue) (Com)