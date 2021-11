Sardegna: Gdf Cagliari, smantellata organizzazione nigeriana dedita a reciclaggio, immigrazione clandestina, prostituzione e riduzione in schiavitù (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tale ambito, sono stati individuati 7 centri hawala (6 ubicati nella provincia di Cagliari e gestiti da 18 indagati e 1 di destinazione finale in Benin City – Nigeria, dove hanno operato 2 indagati), nonché ricostruiti trasferimenti di valuta per 11.376.764,15 euro effettuati dal territorio nazionale alla Nigeria attraverso ricariche su carte PostePay e Vaglia On Line, ovvero avvalendosi di una struttura composta da 48 "spalloni" che, in partenza dai principali aeroporti nazionali, con elevata frequenza, si recavano in Nigeria con al seguito somme di denaro ricorrendo alla pratica dello "smurfing", ossia al trasporto di valuta sotto la soglia massima di dieci mila euro consentita dalla legge. I finanzieri hanno controllato 44 corrieri in partenza da scali aeroportuali italiani in 86 diverse occasioni, e hanno monitorato il "passaggio" di 1.852.698,83 euro. Sequestrate somme per 712.099,32 euro e applicazione di sanzioni amministrative per 510.244,32 euro. L'esecuzione dei provvedimenti della magistratura ha avuto luogo a Cagliari, Olbia (SS), Alessandria, Brescia, Castel Volturno (Ce), Catania, Padova, Ravenna, Roma, Torino, Cuneo, Venezia e Verona con l'impiego di circa 600 militari. Il provvedimento dell'Autorità giudiziaria di Cagliari, che ha consentito di liberare le giovani vittime dal vincolo di coazione fisico-psicologico cui erano costrette, restituendole ad una vita più serena, e di porre fine alle attività illecite degli indagati nello sfruttamento di esseri umani. (Rsc)