Torino: Salvini contro liceo Cavour su linguaggio anti-discriminazione gender, folle corsa verso niente

23 luglio 2021

- Un conto è il rispetto, altro conto è una folle corsa verso il niente. Basta! Lo scrive su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini commentando la decisione del liceo Cavour di Torino, che d'ora in poi nelle comunicazioni ufficiali utilizzerà l'asterisco per non indicare il genere degli studenti. Una forma di rispetto per evitare le discriminazioni gender. (Rpi)