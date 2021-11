Piemonte: 7 milioni alle scuole d'infanzia paritarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha stanziato quasi 7 milioni di euro per le scuole d'infanzia paritarie del territorio. Ad annunciarlo il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessora all'Istruzione Elena Chiorino in una nota stampa. "Garantire il diritto allo studio e la libera scelta educativa è tra le nostre priorità - hanno affermato Cirio e Chiorino - Questa è l’ennesima testimonianza di come il nostro impegno si traduca in fatti, concreti e tangibili. L’importanza della funzione sociale e formativa svolta dalle scuole dell’infanzia paritarie è evidente: e con questo importante finanziamento, abbiamo voluto riconoscerne il servizio di pubblica utilità che svolgono sui territori, soprattutto marginali, per concorrere alle spese di gestione e funzionamento sostenute nel corso dell’anno scolastico". (segue) (Rpi)