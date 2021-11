Covid: De Luca, errori comunicazione governo hanno danneggiato campagna vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho riflettuto in queste settimane sul motivo di questo clima di pesantezza in Italia e demotivazione dei nostri concittadini. Le ragioni sono due a mio parere: un errore del governo nella comunicazione, avvenuto tra fine maggio giugno quando parlando di seconda dose si è fatto disastro per richiamo Astrazeneca. Richiamo eterologo, omologo, l’ira di Dio. Non si è capito più nulla, punto di rottura in campagna vaccinazione e ha determinato rottura fiducia nello Stato". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)