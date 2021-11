Covid: De Luca, subito terza dose per personale scolastico e sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi stiamo lavorando su due priorità: terza dose per personale sanitario, tra qualche ora sarà obbligatoria. La priorità del personale scolastico, ormai superati i sei mesi. E tra ultima settimana di novembre e dicembre dobbiamo essere bravi a completare terza o seconda dose per personale scolastico. Perché sono più esposti di altri concittadini". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)