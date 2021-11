Napoli: rifiuti, doppio intervento dei vigili a Fuorigrotta e Poggioreale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia giudiziaria ha, pertanto, sottoposto a sequestro l'intera attività abusiva apponendo i sigilli ai locali e alle attrezzature e denunciando i tre responsabili della gestione dell'attività illecita all'autorità giudiziaria per il reato di gestione illecita dei rifiuti e sanzionandoli ai sensi della normativa amministrativa per le attività artigianali con la multa di 10mila euro prevista dalla legge regionale vigente. Inoltre gli agenti impegnati nel quartiere Poggioreale per il contrasto all'abbandono e all'incendio di rifiuti speciali nella terra dei fuochi, in azione congiuntamente alla Polizia di Stato del commissariato Poggioreale e ai militari dell'esercito, è intervenuta presso un'azienda di gestione rifiuti speciali. Dalla verifica è emerso che il titolare della ditta già oggetto di precedenti accertamenti per illeciti in materia ambientale, aveva realizzato un impianto di trattamento di rifiuti e il deposito di circa 50 metri cubi di rifiuti in imballaggi in plastica e cartone. Sono state identificate due persone e il titolare dell'azienda di gestione rifiuti e autoespurgo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di gestione illecita di rifiuti ai sensi dell'articolo 256 del testo unico dell'ambiente. (Ren)