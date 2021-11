Napoli: Gallo (M5s), domani manifestazione per Pnrr a difesa acqua pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parteciperò alla manifestazione nazionale di domani a Napoli, per un Pnrr dei diritti, a difesa dell'acqua e dei beni comuni". Lo ha dichiarato il deputato del M5s Luigi Gallo: "Ho già depositato a tale riguardo una interrogazione al Ministero della Transizione Ecologica per superare la circolare di Maggio, inviata agli enti locali, e che penalizza nella distribuzione delle risorse il servizio idrico. Penalizza sia il Sud sia le realtà che non hanno affidato l'acqua a gestori regionali o provinciali, di fatto escludendo municipalità ed aziende idriche come Abc NApoli, accellerando la strada delle privatizzazioni dei servizi pubblici locali come previsto dal Dl Concorrenza. L'interlocuzione con il Mite è buona e miro a superare i criteri di riparto delle risorse". (Ren)