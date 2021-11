Torino: prevenzione al centro della tavola rotonda “Salute e Sport” con governatore Cirio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringrazio prima di tutto il direttore Generale della Asl città di Torino, per avervi invitato come relatore a questo importante tavola rotonda dove Sport, Sanità, Ripresa e Resilienza sono stati al centro dell’interessante dibattito. Tra i tanti temi trattati: ‘L’impatto del Covid-19 sullo Sport’ di cui ho esposto tutti gli ultimi dati. Facendo io parte del tavolo tecnico del Dipartimento dello Sport, insieme al professor Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani e il professor Federico Vigevano, U.O. di Neurologia; Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione; IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, abbiamo condotto uno studio, un’indagine, iniziata a gennaio del 2021, che ha fornito una fotografia della popolazione sportiva che, a causa della pandemia, è stata costretta a cambiare improvvisamente il proprio stile di vita. Nello specifico, essa ha permesso di definire con dati puntuali le ripercussioni che, tale cambiamento, ha avuto sul settore, ma soprattutto sullo stato di salute psicologico e fisico degli sportivi, offrendo un focus particolare sui minorenni. Prima dell’emergenza Covid-19, molti bambini e ragazzi, come sappiamo praticavano attività sportive. Attività che si sono drasticamente prima fermate del tutto e poi ridotte”, ha dichiarato il professor Meneschincheri, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e presidente Friends for Healt Onlus e fondatore di Tennis & Friends. (segue) (Com)