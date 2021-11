Piemonte: cresce il consumo di suolo ma meno della media nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte cresce il consumo di suolo, ma di un valore percentuale che risulta inferiore alla media nazionale. Questo il dato diffuso ieri nella commissione Ambiente della Regione Piemonte dall'Arpa, che ha presentato il monitoraggio del consumo di suolo nella Regione. In Piemonte (dati 2020) il consumo del suolo è ammontato a 169 mila 400 ettari, pari al 6,67 per cento della superficie totale regionale (2 milioni 540 mila ettari). Un numero in incremento di 439,40 ettari rispetto al periodo 2019/2020, in termini percentuali pari allo 0,26 per cento. Il suolo pro-capite per abitante è stato di 392 metri quadri con un incremento pro-capite nello stesso periodo considerato equivalente a 1,02 metriquadri/abitanti/anno. (segue) (Rpi)