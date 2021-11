Covid: De Luca, ottanta per cento terapie intensive occupate da non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ottanta per cento terapie intensive occupate da non vaccinati. Andava data per tempo una comunicazione più difficile ma chiara. Rimane fermo il fatto che anche dopo otto mesi la soglia di protezione si riduce drasticamente, rimane il fatto che chi si vaccina 9 volte su dieci non finisce né in ospedale e meno che mai in terapia intensiva". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)