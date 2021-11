Campania: De Luca, approvato finanziamento per due campetti al Parco verde Caivano (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo approvato il finanziamento per due campetti di calcio nel Parco verde di Caivano per dare una mano ai bambini di questo parco che ha registrato tanti episodi drammatici e in qualche caso di vera e propria barbarie ai danni dei minori. E per dare solidarietà ad associazioni che lavora e ha subito minacce e intimidazioni. Avanti insieme e senza paura di nessuno". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)