Campania: De Luca, lanciata al genio civile campagna sburocratizzazione

- "In Campania. prima iniziativa per burocrazia zero: dobbiamo completare il lavoro accennato scorsa legislatura. Il raggiungimento di quest’obiettivo dipende da noi più che da problemi storici, da nostra capacità organizzativa. Dalle scelte che abbiamo il coraggio di fare e la tenacia da mettere nel lavoro: non farsi distrarre da nulla". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Partita digitalizzazione spinta al Genio civile, riduciamo tempi per pratiche e pareri. Sul sito tutte le informazioni di merito. Poi passeremo al capitolo sui pareri ambientali, poi quelli sull’urbanistica per aprire i cantieri poi passeremo a servizi sociali poi alla cultura e digitalizzazione di tutto il patrimonio storico e artistico. Nell’arco della prossima primavera, 2023, contiamo di completare questo lavoro gigantesco. Semplificheremo la vita a cittadini, imprese, professionisti, investitori. Ridurremo a zero i tempi morti della politica". (Ren)