Campania: De Luca, nessun navigator nei nostri centri per l'impiego

- "Avendo fatto concorsi per cinque figure professionali in piena pandemia, devo ringraziare membri commissioni che hanno valutato e nostri uffici per l’impegno straordinario. Ma avendo assunto 640 persone, i nostri centri per l’impiego non avranno bisogno navigator. Non arriveranno e non ci servono. Potevano partecipare tranquillamente ai nostri concorsi. I navigator hanno partecipato a bando che prevedeva un’unica prova con test a risposta multipla. Una selezione molto particolare. Quelli che hanno fatto il concorso della Regione e centri impiego hanno fatto prove scritte e orali, facendo concorsi e non selezioni fantasiose. Stiamo bene così". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)