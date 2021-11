Napoli: De Luca, in linea d'arrivo per nuovo ospedale Santobono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Linea d’arrivo ultima conferenza servizi con Comune di Napoli per nuovo ospedale Santobono, polo pediatrico d’eccellenza regionale. E nuova sede Regione Campania a uscita dell’autostrada e parco verde Napoli Est di fronte all’Hotel Ramada. Stiamo lavorando e partecipando a congressi e fiere per decollo attività turistiche. Ieri incontro con sindaco di Procida e nostri dirigenti e responsabile del programma Procida Capitale 2022, la Regione fa un investimento importante. Non solo per iniziative ma anche per trasporti, sanità. Evento impegnativo che cercheremo di utilizzare al meglio, settimana prossima conferenza stampa". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)