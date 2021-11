Campania: Cammarano (M5s), raccolte 42mila firme per ospedale Agropoli (Sa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre 42mila firme raccolte e intere comunità che da oltre un anno, a gran voce, invocano l'apertura del Pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli. Un grido d'allarme che coinvolge anche i sindaci e gli amministratori dei tanti comuni dell'area Cilentana che hanno in questo nosocomio un riferimento fondamentale per l'assistenza a migliaia di residenti e visitatori". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale M5s Michele Cammarano: "Non ha avuto alcun seguito la nota dell'8 luglio 2020, con la quale l'Asl di Salerno annunciava la riorganizzazione del presidio ospedaliero, diventato intanto Covid hospital, e la riapertura h24 del Pronto soccorso, con un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro. Oggi avremmo voluto interrogare la giunta regionale in aula, per capire se intende dar seguito ai provvedimenti annunciate e che tempi si prevedono perché un presidio così importante venga restituito alle comunità del Cilento". Quindi ha concluso: "Ma il question time sulla vicenda è stato rinviato per approfondimenti istruttori e ben 42mila cittadini e le loro famiglie dovranno attendere chissà quanto ancora per ottenere una risposta". (Ren)