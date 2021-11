Sanità: confronto al Cracking Cancer Forum, Italia a due velocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia ancora non tutte le regioni hanno reti oncologiche realmente operanti, cosa che crea cittadini di serie A e di serie B nella cura dei tumori. L’allarme è emerso nell’ambito del Cracking Cancer Forum, organizzato a Padova da Koncept. “Purtroppo - ha sottolineato Gianni Amunni, direttore generale di Ispro, l’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica - c'è una realizzazione non compiuta delle reti oncologiche su tutto il territorio nazionale: non tutte le regioni ce l’hanno, altre dicono di averla ma non in maniera fattiva. Senza tener conto del fatto che c'è una governance non sempre efficiente ed efficace”. Oggi, in Italia, ha precisato, ci sono “cinque reti pienamente operative: Piemonte, Veneto, Liguria, Toscana e Umbria. Tre in grande crescita, ovvero Campania, Puglia e Sicilia, due casi particolari come quelli di Lombardia ed Emilia-Romagna mentre per le restanti regioni, la metà del totale, le reti sono totalmente assenti, nonostante siano un obbligo”. Un caso particolarmente problematico è quello della regione Sardegna, presentato al Forum da Daniele Farci, coordinatore regionale di Aiom, l'Associazione oncologi medici. “In Sardegna - ha spiegato - la rete oncologica esiste sulla carta ma nella pratica non esiste, così come non esiste il registro oncologico regionale. Dopo l'istituzione della rete, in seguito al cambio del vertice politico nel 2019, il lavoro si è fermato fino alla primavera scorsa quando è stato istituito un nuovo tavolo di lavoro per la rete oncologica. Ma è ripartito solo sulla carta. Si è arrivati, dietro pressioni politiche, a un progressivo ampliamento del tavolo fino all'attuale numero spropositato di 27 componenti. Così le riunioni sono poche e non produttive. Lo scotto di questo lo paghiamo nell'attività quotidiana, lo paghiamo perché le strutture non sono collegate e in particolare nel lockdown ci sono stati grossi problemi per i pazienti. Le note che arrivano dalla Sardegna sono note dolenti". (segue) (Com)