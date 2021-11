Abruzzo: Sospiri, sarà ripristinata linea marittima passeggeri con la Croazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Grazie Agenzia Nova per il prezioso lavoro di informazione" Luciano Portolano

Comandante del Comando Operativo diVertice Interforze

18 ottobre 2021

- Sospiri ha continuato: "Nel merito, fra l'altro, sappiamo che per l'apertura del cantiere si sta attendendo solo il rilascio dell'autorizzazione idraulica da parte del Genio civile, mentre l'Autorità portuale di Ancona sta preparando la concessione delle aree a mare. Da lunedì 22 novembre partirà l'allestimento del cantiere e tutto lascia presumere che la consegna ufficiale del cantiere ci sarà lunedì 29 novembre. Oggi il nuovo incontro in Capitaneria teso a predisporre l'organizzazione della security durante le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, che confluiranno nella nuova Stazione marittima realizzata sulla banchina sud, con l'individuazione dell'area di sosta e di attesa, che verrà allestita sotto il porticato già esistente e da riorganizzare, quindi l'area per il controllo doganale e documentale, infine l'individuazione del percorso che dovrà essere delineato per i bus-navetta che dovranno caricare i passeggeri e portarli sino al molo di ormeggio della nave, con lo studio delle varie ipotesi al vaglio, la prima che si concentrerebbe esclusivamente sul molo sud, la seconda che andrebbe a coinvolgere un tratto del Marina di Pescara. E poi i costi che comunque andranno affrontati per l'organizzazione del servizio e del personale addetto e che vedranno il pieno coinvolgimento di tutti gli Enti interessati perché il ripristino del collegamento passeggeri con la Croazia - ha ribadito il presidente del Consiglio regionale abruzzese - è evidentemente un'operazione che avrà i propri riflessi positivi su tutto l'Abruzzo, non certo solo Pescara né solo la costa". (Gru)