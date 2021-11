Campania: De Luca, mettere asili nido gratuito per le famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Approvazione della misura dell’assegno unico per bambini che nascono nel nostro Paese. una misura di civiltà una delle poche cose utili per evitare la diminuzione drammatica delle nascite nel nostro Paese. Credo che dovrebbero mettersi asili nido gratuiti per le nostre famiglie, questo sarebbe un contributo per la natalità. Buttiamo miliardi dalla finestra ma se ci concentrassimo su due-tre interventi seri avremmo risultati seri". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)